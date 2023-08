Furti in casa, arrestati due topi d’appartamento

Prato, 11 agosto 2023 – Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare i carabinieri di Iolo dopo aver sentito dei rumori provenire da un appartamento in via delle Scuole Vecchie a Narnali. E’ successo la sera dsell’8 agosto. I militari hanno sorpreso tre uomini uscire da una finestra per poi cercare di scappare: uno è riuscito nel suo intento, due invece sono stati arrestati dai militari.

I due uomini, di origine albanese, entrambi di 30 anni circa, clandestini e con precedenti, erano in possesso di 500 euro e 400 yuan cinesi, nonché oggetti in oro asportati poco prima dall’abitazione, che avevano messo a soqquadro, nella quale si erano introdotti. Inoltre, al momento del controllo avevano in mano un cacciavite e un piede di porco ed entrambi calzavano guanti da giardinaggio al fine di non lasciare le proprie impronte sul luogo del furto. Entrambi i malviventi sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza. L’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma.