Furti e spaccio: tre arresti Fermati i ladri dei garage Blitz in viale Borgovalsugana

Stavolta i ladri non sono riusciti a scappare. Due albanesi di 22 e 38 anni, con precedenti, sono stati fermati verso le 3 dell’altra notte dagli agenti delle volanti impegnati nel controllo della zona di viale Borgovalsugana, una di quelle considerate più a rischio per i furti e per questo sorvegliata dalla polizia nell’a,bito dell’attività disposta dal questore Cannizzaro.

I due uomini sono stati visti uscire dall’area garage di una palazzina e così gli agenti li hanno subito fermati, dopo che i ladri avevano cercato di seminarli accelerando il passo.

Sono stati trovati attrezzi per lo scasso e dopo gli accertamenti gli agenti hanno individuato segni di forzature sulle serrature di alcuni garage, anche se non è stato rubato nulla, così per i due albanesi sono subito scattate le manette per il reato di tentato furto aggravato.

Il lavoro per le volanti però non è finito qui. Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti hanno arrestato un altro uomo, di 32 anni, per il reato di spaccio e restistenza a publico ufficiale.

Durante controlli a Maliseti gli agenti hanno intercettato lo spacciatore mettendosi subito sulle sue tracce. A quel punto il trentenne ha cercato di fuggire su una bicicletta. E’ scattato così un breve inseguimento durante il quale lo straniero ha anche gettato la sua bici contro la volante. Alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo nella fuga si era disfatto di un pacchetto al cui interno sono state trovate 32 dosi di cocaina pronte ad essere spacciate. Da qui l’arresto per il reato di spaccio oltre che per la resistenza a pubblico ufficiale. A carico del 32enne c’era già anche un provvedimento di espulsione non ottemperato.