Parrocchie nel mirino dei ladri, tentati furti in altre tre chiese. “Collaboriamo con i carabinieri”

Vernio (Prato), 19 settembre 2025 – Tre chiese di Vernio di nuovo assalite dai ladri ma i colpi non sono riusciti. In Val Bisenzio non si arresta l’ondata di furti che da una quindicina di giorni tiene in scacco tutte le parrocchie.

I ladri puntano alle cassette delle offerte e probabilmente si tratta di tossicodipendenti che gravitano nella zona.

Don Giovanny Santa Colorado, parroco di San Quirico a Vernio, proprio lunedì ha inviato una lettera al consiglio comunale per far conoscere la situazione che vive la comunità, i danni arrecati e l’importanza di trovare delle soluzioni.

Ecco i tre tentativi compiuti fra Cantagallo e Vernio: lunedì, il primo, quando verso mezzogiorno, è stato tentato il furto alla chiesa di San Biagio a Cantagallo. “Il malintenzionato - racconta il parroco - ha danneggiato la porta, ma fortunatamente la custode, accortasi dei rumori sospetti, è riuscita a sventare l’azione”. Lo stesso o forse un altro ladro un’ora dopo ha tentato di entrare nella chiesa di San Quirico ma senza riuscirci poiché il portone, dopo l’assalto del primo settembre, è stato rinforzato.

Sabato scorso, invece, era stato segnalato un tentativo di effrazione alla piccola chiesa di Costozze. Martedì le donne della comunità di Cantagallo, insieme al viceparroco, hanno sporto denuncia ai carabinieri per l’episodio occorso a San Biagio. “E io - conclude il parroco - ho presentato un’altra denuncia ai carabinieri per i tentativi di furto registrati a San Quirico e Costozze. Questi eventi ci richiamano tutti alla vigilanza e alla responsabilità condivisa, perché il rispetto dei nostri luoghi sacri è patrimonio di tutti”.

Don Giovanny Santa Colorado nella lettera inviata alla sindaca Maria Lucarini e letta lunedì sera in consiglio ha ribadito che “i suoi interventi e segnalazioni non hanno mai avuto l’intenzione di creare divisioni né di infondere paura, ma sono mossi unicamente dal desiderio di collaborare insieme con la comunità e con le istituzioni per il bene comune”.

Il sacerdote rivolge infine un appello a tutti i cittadini: “Collaboriamo con le forze dell’ordine, segnalando con prontezza movimenti o situazioni sospette. Solo insieme, unendo le forze, possiamo custodire e proteggere la serenità del nostro territorio”.

