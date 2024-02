Furti a raffica e ricettazione. Presi i ladri

PRATO

I carabinieri del sesto battaglione e della stazione di Prato hanno denunciato per ricettazione una marocchina di 44 anni. La donna è stata trovata in possesso di numerosi articoli di abbigliamento col dispositivo antitaccheggio, profumi, cosmetici, nascosti nella sua macchina. In uno sportello, inoltre, i militari hanno rinvenuto una pinza da elettricista, tessere sanitarie di a varie persone e uno spadino con manico in plastica. La merce, dal valore di 3.000 euro, è stata sequestrata. Sempre i carabinieri sono riusciti ad individuare i responsabili del furto di un monopattino, denunciato a gennaio da un senegalese, residente a Montemurlo. Il monopattino era stato rubato all’esterno di un negozio di via Riva, a Montemurlo. I militari, acquisiti i filmati di videosorveglianza, hanno individuato tre probabili autori del colpo, due dei quali identificati (ragazzi del 2005 e del 2006, residenti a Prato). Poi i carabinieri hanno ritrovato il monopattino nella casa dei due indagati. Infine, sempre i militari della Tenenza di Montemurlo e del Radiomobile hanno denunciato per furto aggravato due rumeni del 2000 e del ’92 perché scoperti fuori da un cantiere di via dell’industria di Montemurlo con merce sospetta. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini e hanno individuato i due su un furgone con quattro taniche in plastica con gasolio, una staggia da muratore e un macchinario edile. I due sono stati denunciati.