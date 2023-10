Furti a raffica e magazzino in città. Blitz dei carabinieri: ladri fermati

Un appartamento a Sesto Fiorentino come base e un prefabbricato a Iolo, in campagna, come magazzino. Intorno macchine e una roulotte. Una banda di professionisti che non lasciava niente al caso, che avrebbe macinato furti a Firenze e nell’hinterland. Un’attività intensa che si è però interrotta l’altra mattina, quando i carabinieri della compagnia di Firenze, diretti dal maggiore Margherita Anzini, hanno sottoposto a fermo i nove componenti del gruppo.

Si tratta di serbi, tutti di etnia rom, tra i 23 e i 54 anni, provenienti dal campo nomadi di Secondigliano. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura, sono state avviate dopo una denuncia di furto in casa sporta da una residente a Scandicci ad agosto; le attività hanno permesso di ricollegare gli autori del furto a tantissimi altri episodi simili durante i quali avevano utilizzato una station wagon di grossa cilindrata, a cui cambiavano targhe e colore.

L’attività investigativa, spiegano i carabinieri, ha consentito, quindi di far luce su di un sodalizio in grado di eludere i controlli di polizia, garantirsi preziose via di fuga e depredare di ogni bene le abitazioni oggetto dei loro raid. E anche, all’occorrenza, di fingersi forza dell’ordine: in un’auto sono stati trovati dei lampeggianti. Il gruppo, che agiva cambiando frequentemente ulteriori auto a noleggio per complicare le indagini, aveva un preciso modo di operare: gli esecutori materiali venivano fatti scendere dall’autista in strade isolate, mentre quest’ultimo attendeva alla guida, con il motore acceso, mantenendosi in costante contatto con i complici nel frattempo in casa, avvisandoli dell’eventuale arrivo di pattuglie e mantenendosi pronto a recuperare gli altri.

Per entrare nelle case, la banda non esitava a demolire ostacoli con martelli di grosso calibro, asce, cacciavite, flessibili e piedi di porco. Al momento del blitz dei carabinieri, il gruppo stava dormendo nel magazzino di Prato. Ed è lì che è stata recuperata gran parte della refurtiva di recenti furti a Firenze, Fiesole, Scandicci e Bagno a Ripoli: 2.400 euro in contanti, borse da viaggio di Gucci, Fendi, Louis Vuitton, orologi e preziosi in oro. I nove si trovano nei carceri di Sollicciano e Prato in attesa dell’udienza di convalida.

