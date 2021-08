Prato, 14 agosto 2021 - Indagini dei carabinieri sono in corso sull'incendio che nella notte ha distrutto un furgone dell'associazione pratese Stremao, che dal 2018 si occupa di raccogliere e distribuire generi alimentari per le famiglie bisognose. Il mezzo, che era parcheggiato nella sede dell'associazione, era stato acquistato l'anno scorso grazie a una sottoscrizione, alla quale aveva contribuito anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Le fiamme sono divampate intorno alle 4 e il furgone è andato completamente distrutto. I carabinieri hanno acquisito le immagini di sicurezza nelle quali è stato ripreso un uomo che sembrerebbe in procinto di scappare. Inoltre la rete metallica a protezione della sede è stata trovata tagliata. Un mese fa l'associazione era già stata vittima di un furto.

In un video pubblicato sui social da Mauro De Angelis, uno dei responsabili di Stremao, si vede Francesca Squilloni, altra anima dell'associazione, che mostra i danni dell'incendio e non riesce a trattenere le lacrime, spiegando che quel mezzo era costato 4 anni di sacrifici e di aiuti da parte di tanti. Ma è già partita la gara di solidarietà: in tanti commentano dicendosi pronti ad aderire a una eventuale raccolta fondi. ANche Matteo Salvini ha detto che "oggi stesso daremo il nostro contributo per un furgone nuovo, l'aiuto alle famiglie che hanno bisogno non può fermarsi".

Ricordiamo allora che Stremao può essere aiutata con donazioni all'iban IT 38O0306921525100000003787 oppure tramite Paypal a stremaoonlus@gmail.com (paypal.me/Stremao) Intestato a STREMAO C.F 92102210488, via F. Moggi 45 Prato 59100.

Lu.Bo.