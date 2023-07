Furgone fuori controllo Incastrato nel sottopasso

Ha perso all’improvviso il controllo del furgone sul quale viaggiava in direzione del Macrolotto 2. Era da solo, strada sgombra, come è normale in una domenica di luglio all’ora di pranzo col termometro quasi a 40 gradi. Non è chiaro come, il conducente cinese, forse per un colpo di sonno, ha cominciato a sbandare nella discesa del sottopasso che collega Paperino all’area industriale e alla fine ha centrato il "tetto" del sottopasso incastrandosi con il suo furgone, rimasto inclinato rispetto alla strada.

Per fortuna non ci sono state ripercussioni né per il conducente né per il traffico, vista la giornata, ma i vigili urbani ed i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire per rimuovere il mezzo. Un’operazione non facile. I vigili del fuoco, in particolare, hanno dovuto impiegare un po’ di tempo per liberare di nuovo la strada, chiusa dalla polizia municipale per il tempo necessario a rendere di nuovo percorribile il sottopasso.

Il conducente è stato sottoposto anche ai test per capire se fosse sotto l’effetto di alcol o spostanze stupefacenti ma è risultato negativo.

Meno male che è successo tutto ieri, perché oggi chiudere il sottopasso avrebbe comportato conseguenze ben peggiori. Anche perché non si annuncia un inizio settimana per nulla facile per la circolazione a causa di alcuni lavori in punti della città che sono anche snodi importanti per il traffico.

Tanto per cominciare, fino a mercoledì sarà chiusa al traffico la rotatoria in fondo a viale Marconi che regola lo svincolo per l’autostrada, quella all’intersezione anche con via Ferrucci nel tratto di Mezzana. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e per questo sono istituti divieto di transito e di sosta con deviazione del traffico. Divieto di transito e di sosta anche in via Tintori,

nel tratto compreso tra il civico 84 e l’intersezione con via Santo Stefano, per lavori di manutenzione rete idrica. Il transito dei veicoli verso via Verdi sarà deviato in via Santo Stefano, via Garibaldi e poi appunto via Verdi.

Da domani e fino al prossimo 28 luglio, per lavori di manutenzione alla rete idrica in un tratto di via Santa Margherita, all’intersezione con piazza Filippo Lippi, sono infine previsti divieto di transito e di sosta. Deviazioni anche alle linee dei bus 1+, 3+, 2+ e inea 214.