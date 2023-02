Furfaro: "Un risultato straordinario E una grande vittoria per Biagioni"

"La vittoria di Elly Schlein tra gli iscritti del Pd di Prato rappresenta un risultato straordinario. Il 26 febbraio, con il voto delle primarie aperte a tutti, apriremo una nuova stagione nel Paese". A parlare è Marco Furfaro, deputato eletto nel collegio di Prato e portavoce nazionale della mozione Schlein. Furfaro in questi primi mesi di legislatura ha cercato di mantenere un rapporto costante con il territorio e con il supporto dell’amministrazione e del partito ha promosso alcuni emendamenti d’interesse pratese alla manovra varata dal governo Meloni, poi respinti dalla maggioranza di centrodestra. E soprattutto ha costruito un legame molto forte con il segretario provinciale Marco Biagioni. "Questa è una grande vittoria di Marco – spiega Furfaro – Poteva rimanere in disparte, ha voluto invece scommettere su un’ipotesi politica precisa, perché la riteneva necessaria per svegliare la sinistra dal torpore. Bonaccini è sostenuto da quasi tutti gli istituzionali più rilevanti del partito, sulla carta era difficile vincere. E invece è successo. Il risultato dimostra l’ottimo lavoro del segretario e del suo giovane gruppo dirigente. Quello che è successo a Prato sono sicuro che sancirà l’inizio di una nuova stagione politica e farà diventare le ultime politiche un brutto ricordo". Ma è giusto ricordare che questo è solo il primo round di una partita più lunga che avrà il suo epilogo nelle primarie aperte di fine mese, in cui il risultato potrebbe ribaltarsi. "Il problema non è chi vince le primarie - spiega Furfaro –. Noi corriamo per cambiare, non solo per vincere. Perché ci sono milioni di persone che vivono ogni giorno una precarietà terribile. E non votano o votano a destra. Non guardano più al Pd, non credono nella sinistra come strumento di cambiamento. Quindi, o si cambia o si muore. Per questo le primarie sono uno snodo fondamentale e chiediamo di venire a votare il 26. Di Elly Schlein non ha bisogno solo il Pd – aggiunge –, ne ha bisogno la sinistra per tornare a competere con la destra".

Intanto in Toscana Bonaccini è avanti su Schlein di circa cinque punti ma sotto il 50% (49,4% a 44,5%, poco meno di mille voti reali) e conferma la sua forza soprattutto nella provincia di Firenze, in particolare nell’empolese. Oltre a Prato la deputata è riuscita ad affermarsi a Pisa, Arezzo, Pistoia, Siena e Viareggio. "La partita è completamente aperta – conclude Furfaro – Qualcuno ci aveva già condannato alla sconfitta. E invece abbiamo ribaltato i pronostici. I nostri sondaggi erano le sale e le piazze piene di gente. Alle primarie del 26 febbraio questa voglia di cambiamento si farà sentire, la Toscana sta per voltare pagina. Anche grazie al nostro candidato segretario Emiliano Fossi".