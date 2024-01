Furfaro: "Tribunale, noi concreti". La Porta al veleno: "Fa tenerezza"

Ennesima schermaglia fra i deputati pratesi. L’attacco parte ancora una volta da Marco Furfaro del Pd, il tema

in questo caso è la perenne emergenza giustizia, a Prato (almeno 20 anni di piante organiche non adeguate e scoperte, criminalità in aumento, eccetera, eccetera). Furfaro considera una vittoria l’approvazione di un suo ordine del giorno in parlamento, mentre la deputata di FdI Chiara La Porta risponde per

le rime parlando di strumentalizzazione:

"Fa tenerezza".

"Dopo la visita e le promesse tradite del viceministro alla giustizia Sisto – dice Furfaro –, i proclami delle parlamentari di destra del territorio, come Mazzetti e La Porta, senza impegni da parte del governo, l’interrogazione fatta al Ministro Nordio che ha risposto non dando nessuna risposta, ho deciso di mettere alla prova il governo e il Parlamento con un ordine del giorno sul Tribunale di Prato", sottolinea Furfaro. L’ordine del giorno è stato approvato a larga maggioranza e, per quello che può valere essendo un ordine del giorno, "impegna il governo ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di dare risposta alla domanda di giustizia di un intero territorio, predisponendo, in particolare, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure necessarie a procedere alla prosecuzione e alla conclusione dei lavori strutturali del Palazzo di giustizia in tempi rapidi". Il documento impegna inoltre il governo ad assumere tutte le iniziative necessarie "all’assunzione e all’assegnazione di personale amministrativo al fine di permettere la riapertura dell’ufficio decreti ingiuntivi presso il giudice di pace. Una volta ancora c’è la destra pratese e ci sono le sue parlamentari incapaci di chiedere un impegno per il territorio al governo e poi ci siamo noi, che lavoriamo per Prato con i fatti". Immediata la replica di La Porta: "Furfaro dovrebbe sapere che un ordine del giorno non vincola il governo. È grazie al governo Meloni che c’è stato un incremento del numero del personale negli scorsi mesi. L’esecutivo ha preso subito in carico un problema di cui non ha colpa. Specchio, peraltro,

di un degrado cittadino. Nel Palazzo di Giustizia ad esempio c’è un bar chiuso da mesi: perché il Comune, che ne ha la responsabilità, non sente come urgenza l’assegnazione di una nuova concessione? Furfaro dovrebbe fare atti politici contro il suo partito e Biffoni".