"Furfaro, parole offensive" Pieri a fianco delle deputate

PRATO

La politica è fatta anche di dichiarazioni ad effetto, di polemiche e scambi di accuse, lo è purtroppo sempre di più. I social e i dibattiti nei salotti in tv, anche i giornali, ce lo ricordano ogni giorno. Questi teatrini in cui fa notizia chi urla di più, chi le spara più grosse, non fanno parte di me. Producono un rumore molesto, che nuoce alla politica, all’impegno che serve per cercare di migliorare le cose, per risolvere i problemi. Fanno male alle persone che ancora alla politica cercano di credere.

In questi giorni di polemiche sul Pnrr ne abbiamo lette e sentite di parole, anche a Prato. Non intendo infiammare ulteriormente il dibattito, ma una cosa la devo dire, perché c’è un limite che non dovrebbe essere superato e purtroppo il deputato del Pd Marco Furfaro, eletto anche con i voti dei pratesi, quel limite lo ha oltrepassato.

"Dopo un anno di governo, e dopo aver lucrato per anni dall’opposizione, la destra e i parlamentari del territorio dimostrano di avere tanto a cuore le poltrone e poco la propria comunità"”.

Questa dichiarazione del deputato del Partito Democratico è offensiva nei confronti di due donne - le deputate Erica Mazzetti e Chiara La Porta, che invece si impegnano con passione per il territorio. È offensiva nei confronti dei tanti pratesi che le hanno votate, e sono la maggioranza visto come sono andate le ultime elezioni. E’ offensiva nei confronti dell’istituzione che rappresentano, il Parlamento italiano. E’ offensiva rispetto alla realtà e alla verità. E poi da che pulpito arriva questa predica, nella nostra Toscana governata dal Pd, che di poltrone certo se ne intende…

La deputata Mazzetti ha incontrato Biffoni e si è impegnata a sostenere il Comune per quei famosi 31 milioni che nessuno ha detto verranno tagliati con un colpo di forbici. Lo farà, lo farà insieme alla collega Chiara La Porta. Le istituzioni e il bene di un territorio contano più degli schieramenti politici. Più delle poltrone. Almeno per noi, onorevole Furfaro, è così.

Rita Pieri

Coordinatrice regionale

Azzurro Donna

