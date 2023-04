Furfaro entra nella segreteria nazionale

Il deputato del Pd Marco Furfaro entra ufficialmente a fare parte della nuova segreteria nazionale del partito guidato da Elly Schlein. Tre le deleghe che gli sono state attribuite: responsabile delle iniziative politiche del Partito Democratico, del welfare e del contrasto alle diseguaglianze. Furfaro farà parte di una squadra di 21 componenti, fra i quali non è stato scelto alcun vice-segretario su decisione della stessa Schlein. "Una squadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano" ha detto Schlein. "È un gruppo col giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità". Fra i primi a fare i complimenti per il nuovo incarico ottenuto da Furfaro è stato il segretario provinciale del Pd di Prato, Marco Biagioni, che oltre a fare "i migliori auguri di buon lavoro" al deputato, ha sottolineato: "Porteremo un po’ di Prato in Italia".