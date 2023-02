Furba, taglio selettivo Rinasce il vicino bosco

Pulizie di primavera concluse lungo le sponde del torrente Furba a Seano. Iniziato a ottobre, è appena terminato l’intervento di manutenzione del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno con il Genio Civile, grazie ad uno stanziamento di 43mila euro. La pulizia effettuata, insieme al taglio di alcuni alberi, rende sicuro il percorso ciclo-pedonale ma anche il deflusso delle acque. "Per poter garantire lo svolgimento delle funzioni naturali dei fiumi – spiega l’assessore all’ambiente Federico Migaldi - è necessario mantenere queste zone. È per questo abbiamo commissionato al Consorzio Medio Valdarno la manutenzione di quel gioiello che è il bosco della Furba, un lavoro certosino di taglio selettivo delle piante, con un doppio fine: mettere in sicurezza il corso d’acqua e renderlo fruibile ai cittadini".

Il torrente Furba da Seano arriva sino a Poggio a Caiano, zona Poggetto e sull’argine, lungo in questo tratto è stata realizzata la pista ciclo-pedonale, illuminata la notte, con semaforo al Poggetto. "Le sponde dei fiumi, con il loro verde, ricoprono un ruolo fondamentale non solo nel loro contesto naturale, ma anche nell’ambiente urbano – commenta il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti – e oltre a permettere il contenimento delle acque, infatti, sono in grado di trattenere i sedimenti e intrappolare le sostanze inquinanti e la terra che potrebbe andare ad ammassarsi in snodi cruciali favorendo alluvioni". " Col tempo – conclude il presidente del Consorzio di bonifica, Marco Bottino – i cittadini apprezzeranno di più questo nostro intervento, perché le piante sane cresceranno rigogliose dopo le nostre potature e il bosco esploderà in tutta la sua bellezza. Per quanto ci riguarda seguiremo in accordo con l’amministrazione lo sviluppo ordinario del bosco".