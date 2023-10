Fuoco nella villa occupata. Denunciato un senzatetto

Non trova pace lo stabile abbandonato in via della Misericordia, a Porta Leone, più volte sgomberato dalle forze dell’ordine. Ieri mattina è scoppiato un incendio all’interno della struttura, spesso ricovero di senzatetto e sbandati. La preoccupazione è stata proprio quella, ossia che all’interno fosse rimasto qualcuno intrappolato dalle fiamme. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre poste al primo piano dello stabile. Immediato è stato l’allarme. In via della Misericordia sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza per precauzione e la polizia municipale che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco hanno operato con due squadre supportate da un’autoscala, un’autobotte ed il tecnico di guardia. Secondo quanto riferito, è andato distrutto diverso materiale accatastato in una stanza, fra cui molti giacigli di fortuna. I pompieri hanno messo subito sotto controllo le fiamme anche se le operazioni si sono prolungate a causa del fumo che aveva invaso tutti i locali del primo piano dello stabile. Appena i vigili del fuoco sono potuti entrare nell’immobile, hanno eseguito un’attenta ispezione per verificare che all’interno non vi fosse nessuno. L’edificio infatti è spesso occupato da persone senza fissa dimora nonostante i continui sgomberi. Per fortuna nessuno è rimasto intrappolato nelle stanze della villa abbandonata. La polizia municipale ha però rintracciato uno straniero che si era nascosto nel vicino capanno degli attrezzi.

E’ possibile che l’uomo, di origini africane, sia scappato dalla villa quando è scoppiato l’incendio. L’uomo è stato portato al comando di piazza Macelli per essere identificato non con poca fatica: ha infatti opposto resistenza agli agenti. Alla fine è stato denunciato per invasione di edificio e per non aver rispettato il Daspo urbano. Nel frattempo i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per tentare di risalire alle cause dell’incendio. Nello stabile sono presenti numerosi allacci abusivi. Non è escluso che ci possa essere stato un corto circuito o che qualcuno abbia acceso un fuoco per riscaldarsi. Sul posto hanno operato la pg del comando di via Paronese e la polizia scientifica della Questura. La strada è stata riaperta quando si sono concluse le operazioni di spegnimento delle fiamme.