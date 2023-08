Fuochi d’artificio dal locale cinese Festa e proteste

In via Braudel quasi ogni sera è festa. In questo caso è importante specificare il significato di festa: per il ristorante cinese della zona significa sparare all’improvviso decine di fuochi di artificio, prendendo alla sprovvista quanti si stanno godendo il fresco nei vicini giardini comunali. Un’esplosione di colori, rumori, fumo della quale i residenti farebbero volentieri a meno. I fuochi d’artificio vengono sparati solitamente la sera intorno alle 21,30 proprio quando al parco e in strada c’è più gente. Il risultato è duplice: da una parte i clienti orientali del ristorante applaudono divertiti allo spettacolo pirotecnico. Dall’altra bimbi piangono impauriti per il rumore improvviso, mentre i residenti si preoccupano per i fuochi che ricadono ovunque ancora accesi. Anche questa è convivenza.