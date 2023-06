Fumata bianca per Estra Ufficiale: Ciolini nuovo ad

La fumata bianca alla fine è arrivata. E’ stato nominato ufficialmente ieri il nuovo cda di Estra. Dopo settimane convulse di trattative, con l’asse Prato-Arezzo che ha cambiato le carte in tavola, alla fine anche Siena si è allineata e ha accettato un accordo sulle nomine. Ieri in assemblea dei soci c’è stata quindi la ratifica di Francesco Macrì (Arezzo) come presidente esecutivo, di Nicola Ciolini (Prato) come amministratore delegato, e di Alessandro Fabbrini (Siena) come vicepresidente. Quest’ultima carica non è prevista dallo statuto di Estra ma si procederà velocemente a una modifica del regolamento per dare un ruolo più ‘pesante’ ai comuni del Senese. A completare il cda Daria Orlandi (Prato) e Maria Cristina Rossi (Ancona).

Il nuovo cda sposta fortemente l’asse della società di via Panziera verso la strada della multiutility toscana dei servizi pubblici. A questo punto solo il 25% di Intesa (Siena) potrebbe non confluire nella nuova società. Deciso anche il collegio sindacale, altro nodo spinoso fra i Comuni. Il presidente è Rita Pelagotti, sindaci effettivi Alessandro Mannelli e Athos Vestrini, quelli supplenti sono Sauro Settesoldi e Maria Cristina Biondini. Per quanto riguarda le deleghe operative, come già annunciato alla vigilia dell’assemblea dei soci, Alberto Irace, braccio operativo della Multiutility Toscana, sarà il direttore generale di Estra. Fabio Cannari invece avrà il ruolo di condirettore (anche questa carica sarà oggetto di modifica statutaria). Con la nomina di Ciolini (Prato) e Irace (Firenze) termina così ufficialmente l’era Abati.