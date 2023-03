Fugge su scooter rubato Scatta l’inseguimento

Il targa system ha iniziato a lanciare segnali quando quello scooter, guidato da un ragazzo straniero, è passato davanti alla pattuglia del reparto moto della polizia municipale. Segno che quel veicolo, che stava transitando in via Marx intorno alle 15,30 di ieri pomeriggio, non era coperto da regolare assicurazione. E’ così che gli agenti di polizia municipale del comando di Prato hanno intimato l’alt al centauro che, noncurante, ha proseguito la sua corsa, addirittura accelerando e lanciandosi in una fuga da via Marx verso via Zarini, via Roma e via Valentini. I motociclisti della Municipale hanno iniziato ad inseguire il giovane in sella allo scooter scuro perché la centrale operativa del comando di piazza Macelli, da una verifica sulla targa, ha segnalato che quel mezzo risultava rubato a dicembre scorso, a Firenze.

Un inseguimento in pieno giorno con tanto di sirene inserite e anche le bodycam in dotazione della pattuglia attivate proprio a supporto della ricostruzione della dinamica dell’episodio.

Lo scooterista, ad un certo punto, è saltato giù dal mezzo, quando ormai era arrivato in via Valentini all’altezza di via Assisi.

Qui ha abbandonato lo scooter e si è messo a correre a piedi, trovando rifugio in un vecchio casolare abbandonato.

Gli operatori della polizia municipale sono entrati all’interno del casolare, che già da tempo è sotto osservazione delle forze dell’ordine per uno strano via vai di persone. Qui gli agenti della Municipale si sono trovati di fronte a quattro uomini, tutti di nazionalità marocchina, di età fra i trenta ed i quarant’anni. Vi hanno trovato giacigli di fortuna per trascorrere la notte. Le persone sorprese a bivaccare fra le mura dell’edificio di via Assisi sono state accompagnate al comando della Municipale di piazza Macelli, dove sono state fotosegnalate. Sono in corso gli accertamenti per individuare quale dei quattro uomini, sorpresi all’interno del casolare, si trovava alla guida dello scooter. Sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza del comune per risalire all’identità del centauro fuggito di fronte allo stop degli agenti.

L’episodio è stato segnalato alla Procura pratese: gli stranieri sono stati denunciati per occupazione indebita dell’immobile, mentre grazie alle ulteriori verifiche la polizia municipale intende scoprire chi fosse in sella allo scooter. Per lui scatterà una denuncia per ricettazione.