Fuga verso la montagna per respirare Eccessi lontani e la notte si dorme

Per sfuggire all’ondata di caldo africano e dormire la Valbisenzio e, soprattutto, l’Appennino rappresentano ottimi rifugi in questi pomeriggi infuocati. Mentre a Prato si sfiorano i 37 gradi, ieri alla stazione meteorologica di Cottede, nel comune di Vernio a 770 metri sul livello del mare, si sono toccati "solo" i 31.4 gradi: non certo un fresco di alta montagna, ma sufficiente comunque per non boccheggiare come in città.

Non solo: appena un’ora dopo il picco (registrato alle 15) la temperatura già viaggiava sui 28 gradi per poi calare ulteriormente verso sera. Per godersi aria ancora più fresca la soluzione è semplice: salire sempre di più. A mille metri di quota oggi, quando in città è atteso un picco fino a 40 gradi secondo alcuni modelli, sono previsti 25 gradi di massima, mentre 500 metri più alto il termometro farà segnare appena 23 gradi, vale a dire la temperatura minima registrata in alcune zone urbane di città nel cuore della notte.

Temperature che in montagna, così come in pianura, scenderanno di un paio di gradi tra domani e giovedì, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il week-end e, soprattutto, la prossima settimana.

