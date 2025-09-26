Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica

Vaiano (Prato), 26 settembre 2025 – La Strada regionale 325 è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza della Tignamica (Vaiano) a causa di una fuga di gas. La decisione è stata presa dalla Polizia municipale della Val di Bisenzio dopo che un forte odore si è diffuso nella zona. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche di sicurezza.

Il traffico leggero diretto verso nord potrà transitare in direzione via della Fattoria di via Mulinaccio. Il traffico leggero diretto verso Prato transiterà per Schignano. Per motivi di sicurezza chiusa anche Via Tronci, quindi la direttrice via della Fattoria via Mulinaccio non è fruibile. Il traffico diretto verso Vaiano dovrà passare da via di Rilaio, Popogliano.

Chi è in possesso di un titolo di viaggio autolinee toscane può utilizzare, senza costi aggiuntivi, il treno nella tratta Prato - San Benedetto Val di Sambro/Castiglione dei Pepoli, fino al ripristino della viabilità. Il trasporto scolastico è garantito, anche se su percorsi alternativi e con possibili ritardi. Gli studenti delle superiori che hanno l’abbonamento potranno prendere l’autobus, che li porterà alla stazione di Prato, per poi proseguire in treno. Si raccomanda perciò ai genitori di non mettersi in viaggio per andare a prendere i figli a scuola.