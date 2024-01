Frenata dopo un buon inizio: "Saldi in linea con gli altri anni. Ora il periodo più difficile"

Bene, ma non benissimo. L’andamento dei saldi invernali, cominciati ormai da quasi un mese in Toscana (per la precisione il 5 gennaio), non sta generando particolari entusiasmi nei commercianti pratesi, che tuttavia raccontano di un giro di affari sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno. Insomma, un bilancio non negativo, anche se gli ottimi risultati riscontrati durante il periodo natalizio, avevano posto in alto l’asticella delle aspettative per questi saldi. "Dopo una partenza soddisfacente, si è registrato un rallentamento, soprattutto nell’ultima settimana - è la testimonianza di Marta Castellano, titolare del negozio d’abbigliamento La Bottega degli Artigiani in via Muzzi - A breve alzerò ancora di più la percentuale di saldo, arrivando fino al 50%. Questo per provare a ottenere il massimo risultato fino al 5 marzo (giorno della chiusura ufficiale delle ‘occasioni’) anche perché da ora in avanti attendo un ulteriore e fisiologico calo, come accade ogni anno quando si entra nel mese di febbraio. Però l’andamento è più o meno come quello del 2023".

Sulla stessa falsariga il commento di Devis Cuboni, titolare dell’omonimo negozio d’abbigliamento ubicato in piazza del Duomo. "Abbiamo cominciato forte, poi durante l’ultima settimana la situazione è stata maggiormente piatta. Nei weekend però si continua a lavorare piuttosto bene, quindi non ci lamentiamo. Io poi ho la fortuna di vendere capi che si possono portare sia d’inverno che in primavera, quindi ideali vista la temperatura di questi giorni, che peraltro si dovrebbe ulteriormente alzare a breve". Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno e a restare ottimista Dina Logi. "Confermo l’andamento descritto dai colleghi: molto bene all’inizio, un po’ meno dopo. Tuttavia resistiamo, in un periodo non proprio felicissimo, nel quale il centro storico ha visto chiudere alcune attività. C’è bisogno di fiducia e positività da parte di noi commercianti, provando anche a collaborare per attirare più persone possibili", il pensiero della titolare del negozio d’abbigliamento Acqua e Limone di via Pugliesi. "Per quanto mi riguarda, questi saldi invernali non stanno andando per niente male, anche se c’è da dire che non mi erano rimasti così tanti prodotti dopo un Natale davvero fruttuoso - sono invece le parole di Martina Ciardi, titolare del negozio di borse Soraya in via Muzzi - Per me comunque si è cominciato decisamente in anticipo: i saldi dovrebbero scattare a febbraio e durare massimo un mese. Per quanto concerne le presenze in centro, è necessario pensare a iniziative che invoglino più persone a venire. Dal canto nostro, noi negozianti ce la mettiamo tutta e manteniamo l’ottimismo di sempre".

Francesco Bocchini