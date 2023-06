Freaky Deaky e serate rap E il dj set del BarLunare

Monteferrato Festival è nato negli anni difficili della pandemia ed stata una scommessa vinta in un momento in cui progettare in campo dello spettacolo dal vivo sembrava follia. Il festival ha avuto la sua spinta propulsiva dal forte legame con il territorio, sia a livello di collaborazioni artistiche che tecnico - logistiche, con tutto l’associazionismo che si muove intorno all’area per una gestione rispettosa e attenta del delicato ecosistema in cui si pone, ma anche e in special modo per il rapporto virtuoso, che ogni anno si rinnova felicemente, con il tessuto imprenditoriale del territorio che sostiene il Festival e ne garantisce l’esistenza a fianco delle istituzioni.

Anche quest’anno la programmazione musicale si avvale della collaborazione con Freaky Deaky che presentano tre Serate Satelliti Sonori con ospiti Basse Frequenze Soundsystem (13 luglio), Orbita Music Group (18 luglio) e Paul Lution (20 luglio). Debutta per Concerti D’autore la musica rap: il 15 luglio apre Televitreo, progetto autoprodotto nato dagli artisti genovesi Blashish e Theo Rem, che unisce il rap alla ricerca musicale elettronica e tecno, creando live immersivi che mescolano alla musica un progetto molto articolato di visul art; segue Mudimbi (foto), raffinato rapper e cantautore, regalando testi ironici e graffianti e una creatività musicale rara. In programma c’è anche la serata speciale Incontriamoci (il 17 luglio dalle 19.30) che prevede un focus sui temi dell’immigrazione e crisi climatica moderato dall’attivista Kwanza Musi Dos Santos per proseguire in una serata di festa con musica live africana e musica raggee e special food africano. Per la danza due proposte delle coreografe e danzatrici Luisa Cortesi e Chiara Frigo accompagnate dalla musica live di Dimitri Grechi Espinoza al sax la Cortesi e dalla batteria di Bruce Turri la Frigo sono in cartellone il 18 luglio dalle 20, mentre all’alba del 21 luglio è prevista The golden hour, una classe di danza partecipativa a cura 5Ritmi.

BarLunare Bistrot, curato questa edizione del festival da Left Lab, sarà aperto tutte le sere dalle 19.30, con il dj Claudio Capitoni e una selezione musicale ricercata e di impatto esclusivamente in vinile. C’è un parcheggio gratuito nei pressi della cava marmo verde. I biglietti su TicketOne.it, al Politeama o all’ex chiesino di San Giovanni. Tutte le info su www.monteferratofestival.com e i canali social del Festival.