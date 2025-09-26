Fratelli d’Italia rialza la testa. La serata dell’orgoglio del partito: "Prato con Tomasi per vincere"

Fratelli d’Italia rialza la testa con un bagno di folla e con il conforto di applausi e abbracci. Serata dell’orgoglio mercoledì al Beste hub esaurito in tutti posti, gente in piedi e molta partecipazione alla presentazione dei candidati al consiglio regionale e soprattutto per la prima iniziativa pubblica dopo il ‘terremoto’ del caso Cocci.

In platea anche diversi imprenditori cittadini. Presenti tutti i candidati guidati dalla deputata pratese e capolista alle Regionali Chiara La Porta, il deputato e responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, tutti a sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi che ha strappato applausi sui temi più cari ai cittadini: servizi pubblici e Toscana moderna, quindi sanità, lavoro, fisco, infrastrutture.

Attacchi a Giani (“Nel 1990 c’era già e ancora manda i comunicati col fax”) da Donzelli che ha criticato l’invenzione del campo largo a fini elettorali, ha detto che vanno aiutate le imprese e non bisogna sperperare soldi col reddito di cittadinanza regionale, ha rilanciato i Cpr per immigrati irregolari e spacciatori ("Li faremo anche se Giani e il Pd non vogliono"), ha ringraziato di cuore la deputata Chiara La Porta per essersi messa a disposizione ("Non è facile passare da Roma alla Toscana, ma noi ci mettiamo la faccia di fronte ai problemi non come la sindaca che è rimasta asseragliata in palazzo comunale prima di dimettersi e lasciare il Comune nella mani del commissario"). Applausi scroscianti, foto di gruppo e abbracci a Tomasi. "Una sala strapiena e tutto l’affetto che serve per affrontare questa sfida insieme con coraggio e con amore, per Prato e per la Toscana - ha detto Chiara La Porta - E’ con questo spirito che ho deciso di candidarmi per rappresentare Prato in Regione Toscana: perché credo che la nostra provincia meriti di tornare ad avere una voce forte e ascoltata in consiglio regionale, e io sono pronta, col vostro sostegno, a mettere tutta la mia esperienza e il mio impegno al servizio di questa missione".

"Credo che la Toscana oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, abbia bisogno di uno sprint di modernità, abbia bisogno di non rimanere ancorata al ‘900 - ha aggiunto Donzelli- Eugenio Giani è una bravissima persona, ma è figlio di altri tempi. Credo che la Toscana oggi debba guardare al futuro, le aziende devono potersi rinnovare, poter stare in quella che è la post new economy, e non possiamo avere un’ottica novecentesca in in cui c’è ancora la sfida tra il il padrone e l’operaio. Oggi invece il datore di lavoro e l’impiegato, chi lavora e il lavoratore sono dalla stessa parte della barricata contro la globalizzazione selvaggia, contro la concorrenza sleale, contro le delocalizzazioni. Quindi serve un figlio di questa epoca: Alessandro Tomasi".

