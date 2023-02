Fratelli d’Italia inaugura la sede E si cerca il nome del candidato

"La sede di Fratelli d’Italia sarà a disposizione del candidato sindaco e sarà la casa di tutto il centro-destra": così Giovanni Sardi, coordinatore di FdI dei Comuni Medici descrive la funzione che ricoprirà il comitato elettorale di Poggio a Caiano. L’inaugurazione sarà domenica alle 16 in largo Mazzei. In questi giorni sono andati avanti gli incontri con i partiti della coalizione per individuare il candidato sindaco del centro-destra: "Siamo in una fase di confronto - aggiunge Sardi - per individuare il miglior profilo possibile, così come prosegue il lavoro di costruzione del programma elettorale". Domenica per il taglio del nastro arriveranno i più alti esponenti di FdI: il senatore Patrizio La Pietra (sottosegretario al Ministero dell’agricoltura), la deputata Chiara La Porta, Francesco Torselli (capogruppo in consiglio regionale), Alessandro Capecchi (consigliere regionale), poi il coordinatore comuni medicei Giovanni Sardi e Valentina Lanzilotto, consigliere comunale a Poggio a Caiano. La coalizione di centro-destra per le amministrative di primavera non è costituita solo da Lega, Forza Italia e FdI ma vede anche la presenza dell’Unione di Centro, di Italia al Centro, del Partito liberale italiano. Sul fronte del centro-sinistra, invece, il Pd e Italia Viva hanno già presentato la ricandidatura di Francesco Puggelli.