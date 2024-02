Frankenstein, domani replica speciale

Videoproiezioni, cuffie alle orecchie, colonna sonora da brividi. A grande richiesta, il Frankenstein in versione serale fa il bis con una seconda replica serale domani alle 21. Dopo il successo della serata del 7 febbraio, per l’originale spettacolo itinerante targato Politeama e compagnia Tpo si riaprono le porte del Ridotto trasformato in un misterioso labirinto che, stanza dopo stanza, accompagnerà il pubblico nelle pagine del romanzo di Mary Shelley. Mentre sul grande schermo spopola la pellicola “Povere creature” del regista Yorgos Lanthimos, a teatro piace questa messa in scena innovativa di Frankenstein che valorizza gli spazi poco conosciuti del Ridotto: al buio sarà ancora affascinante immergersi nella creazione della mostruosa creatura, fino a “sbirciare” nella buca dell’orchestra trasformata nel laboratorio del dottor Frankenstein. Il “dietro le quinte” del Politeama ancora una volta sarà avvolto in un’atmosfera di brivido e suspense. Sembrerà di entrare nelle pagine di uno dei miti della letteratura di tutti i tempi. In scena Filippo Baglioni (foto) e Bela Dobiàsovà, protagonisti di questo spettacolo originale ricco di contaminazioni visive che sta riscuotendo successo fra le scuole dove l’azione teatrale itinerante proseguirà fino al 16 febbraio con un boom di prenotazioni e doppio turno nella fascia matinée. È possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro.