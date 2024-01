"Francesco, questo teatro è per te". Prato omaggia Nuti. E si emoziona. La cerimonia a Manifatture Digitali

"Sarà per te". Per Francesco Nuti, figlio amatissimo di Prato, scomparso il 12 giugno scorso a 68 anni. A Nuti è stato intitolato ieri il teatro di Manifatture Digitali Cinema, nel complesso monumentale dell’ex Conservatorio di Santa Caterina. Commozione, ricordi, emozione vera. Come quella che ha saputo regalare Nuti con i suoi capolavori. Alla cerimonia hanno partecipato il fratello Giovanni e la figlia di Francesco Ginevra con sua madre Annamaria Malipiero, il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore alla Cultura Simone Mangani, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, la presidente di Italian Film Commission e direttrice dell’area cinema e mediateca di Fondazione Sistema Toscana Stefania Ippoliti - a cui Manifatture Digitali Cinema fa capo - e il presidente della Fondazione Sistema Toscana Jacopo Di Passio.

A presentare l’evento e moderare gli interventi è stato il giornalista, critico cinematografico e collaboratore de La Nazione Federico Berti, che ha ripercorso la lunga carriera artistica di ‘Cecco da Narnali’, con aneddoti e alcuni spezzoni tratti da suoi film: ‘Madonna che silenzio c’è stasera’, con la celeberrima scena del telaio assassino, Caruso Paskoski, con l’iconica scena "della mortadella di sinistra, il salame socialista, il prosciutto crudo democristiano e il cotto fascista" o le atmosfere notturne e magiche di "Stregati". E poi la musica, con la partecipazione a Sanremo nel 1988 con "Sarà per te". "Il primo amore di Francesco è stata proprio la musica – ha ricordato il fratello Giovanni – Già quando era bambino mio padre Renzo nella sua bottega di barbiere a Narnali lo faceva cantare per intrattenere i clienti in attesa, lui cantava ‘Nel sole’ di Al Bano e io lo accompagnavo alla chitarra". I primi passi nel teatro Francesco li ha mossi invece nlla Rivista delle Pagliette del Buzzi e come ha raccontato Annamaria Malipiero era orgoglioso di essersi diplomato come perito chimico: "Aveva con sè un’agenda in cui comparivano tessuti, mescoli e colori e teneva molto a far sapere che lui li sapeva fare". D’altra parte, ha sintetizzato bene il sindaco Biffoni, "c’è tanto di Prato in Francesco e c’è tanto Francesco in Prato". E allora ecco, Cecco, questo teatro è per te.

Si. Bi.