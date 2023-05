Francesco Puggelli "Impegnati su progetti davvero realizzabili"

Se l’aspettava una campagna elettorale così infuocata?

"Mi aspettavo che ci fossero temi caldi, ad resempio la viabilità, che avrebbero acceso il dibattito ma non così tanti attacchi, soprattutto nei miei confronti. Ciò nonostante, con la mia squadra abbiamo continuato il nostro percorso tra la gente: il nostro programma partecipato è fatto con centinaia di cittadini e associazioni. Abbiamo immaginato il futuro di Poggio individuando idee concrete e realizzabili. Alle polemiche abbiamo sempre preferito le proposte: dalla Casa di comunità, al polo materno infantile, al recupero del Barco, dalle Scuderie al nuovo parcheggio di via Aietta".

Una cosa che il suo avversario ha fatto in queste settimane che lei non avrebbe fatto mai.

"Fare il sindaco mi ha insegnato che quando si governa un territorio occorre serietà. Quando si fanno le promesse si deve sapere che poi vanno mantenute. Per questo sarei stato più cauto nel fare annunci prima di avere la certezza che certi progetti si potessero realizzare davvero. L’esempio più eclatante è l’impianto sportivo che Palandri sta promettendo consapevole che non si potrà mai realizzare, perché in area alluvionabile. Poi la rotonda tra via Cioppi e via Vittorio Emanuele: quante case dovrebbero essere abbattute?"

Tre priorità del suo programma.

"Il recupero del Barco. Intendiamo acquisirlo dal Demanio, come abbiamo fatto per la palazzina Reale, e restituirlo ai poggesi. Siamo pronti a ristrutturare l’edificio e farci la casa delle associazioni, a recuperare il parco, i percorsi interni e le mura perimetrali. Poi i servizi socio-sanitari: la Casa di comunità e il polo materno-infantile di Poggetto. Aumenteranno i servizi sanitari territoriali. Poi l’impiantistica sportiva con il campo Martini, rinnovato e dotato del manto in sintetico, e il completamento del recupero delle Scuderie Medicee con aule e laboratori per la musica".

Qual è il punto debole del suo avversario?

"Le promesse elettorali irrealizzabili, in particolare su sport e viabilità. Fare il sindaco dà tante soddisfazioni ma richiede competenza, professionalità e serietà".

Per cosa invece lo teme?

"Temo il clima che si è diffuso ultimamente nella nostra comunità. La comunità di Poggio a Caiano è altro rispetto a quello che vorrebbero farci credere. Non è vero che a Poggio va tutto male e ce lo confermano le persone che incontriamo quotidianamente, le associazioni, i negozianti. Ci sono cose sicuramente da migliorare, ma a Poggio si vive bene soprattutto grazie al clima positivo che c’è in paese e che dobbiamo custodire".

Perché i poggesi dovrebbero votare lei e la sua lista?

"In questi anni abbiamo fatto tanti passi. Altrettanti restano da fare. Abbiamo un programma concreto, realizzabile, che non lascia indietro nessuno e che non abbiamo cambiato in corsa in queste settimane seguendo il vento del momento. Chiediamo ai poggesi di rinnovarci la fiducia sulla base di queste proposte che sono nate tra la gente e con la gente".

re.po.