Vernio, un’altra frana. Stavolta a San Quirico

Vernio (Prato), 11 gennaio 2025 – Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, insieme alla sindaca di Vernio, Maria Lucarini, stamattina ha fatto un sopralluogo sulla frana che si è staccata la scorsa notte intorno alle 3 sulla 325 sul versante a monte al chilometro 53+700, nel tratto tra l’abitato di San Quirico e il Molin dei Fossi nel comune di Vernio.

La ditta incaricata dalla Provincia ha provveduto già nelle prime ore della mattina a rimuovere il materiale detritico e a posizionare una barriera di cemento per contenere eventuali nuovi distacchi di materiale franoso. Sul posto è attivo il senso unico alternato a vista ed è raccomandabile procedere con la massima cautela. Il presidente Calamai ha voluto capire in prima persona la situazione della strada, che sembra non destare particolari preoccupazioni. Lunedì 13 gennaio comunque la Provincia effettuerà verifiche più approfondite sul versante di frana attraverso il supporto di un geologo per capire quali interventi sarà necessario adottare per il ripristino delle condizioni di sicurezza del versante.

"La situazione è comunque sotto controllo e la Provincia individuerà le soluzioni più adeguate per la sistemazione complessiva del tratto stradale - dice Calamai - È evidente che anche questa piccola frana fa riflettere sull’esigenza di lavorare ancora, con la massima fermezza, sul dissesto e la sicurezza dei versanti della sr 325. La Val Bisenzio è una valle bellissima ma con tante fragilità sulle quali dobbiamo continuare a intervenire con forza”.

Anche per la sindaca di Vernio, Maria Lucarini, “le aree interne sono la priorità assoluta. C’è bisogno di finanziamenti sul tema del dissesto idrogeologico, perché i collegamenti viari sono cruciali per la nostra valle”.

Il presidente Calamai ricorda poi che, solo gli otto interventi di ripristino post alluvione 2023, portati a termine dalla Provincia nel 2024 sulla SR 325, ammontano a oltre 4 milioni di euro "e per questo è fondamentale avere risorse per continuare a lavorare sul dissesto idrogeologico dei versanti – continua il presidente - Un lavoro che deve affiancare l’impegno che ci vede a fianco della Regione Toscana per il piano di potenziamento e sviluppo futuro della 325. Per noi è fondamentale avere una prospettiva di sviluppo e miglioramento di tutta la viabilità della Val Bisenzio, che passi dalla messa in sicurezza, da miglioramenti e da nuovi collegamenti che possano costituire valide alternative viarie e di mobilità”.