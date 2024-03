Frana a Vaiano. Tratta Prato-Vernio, più treni durante il weekend

Prato, 8 marzo 2024 – A causa della frana che ha bloccato la strada 325 all’altezza di Vaiano (Prato), sarà previsto un incremento delle linee sulla tratta tra Prato e Vernio. Poiché la strada da Prato a Bologna resterà ancora interrotta, per garantire la mobilità tra i comuni della Val di Bisenzio, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sospenderà anche questo fine settimana le lavorazioni previste per l'ammodernamento della tratta Prato-Vernio, il pomeriggio di s abato 9 e la mattina di domenica 10 marzo. La sospensione dei cantieri in ferrovia infatti consentirà di effettuare collegamenti straordinari da parte del servizio regionale di Trenitalia.