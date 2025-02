Frana, si lavora per riaprire a Montecuccoli

Sulle strade del Comune di Vernio si continua a lavorare, per risolvere la complessa frana di Montecuccoli, nonostante le piogge e le continue allerte meteo. La ditta incaricata sta completando l’intervento sul versante franoso, saranno poi sistemati i geoblocchi per mettere in sicurezza la carreggiata e riaprire a senso unico alternato.

Serviranno comunque ancora alcuni giorni, sempre che le piogge concedano un po’ di tregua. Intanto nel fine settimana la strada di Cavarzano si è salvata da una frana che non ha danneggiato la carreggiata grazie all’installazione preventiva di micropali che ne hanno permesso la tenuta. "La buona notizia della strada di Cavarzano è un segnale che abbiamo lavorato bene, ma servono più risorse per un piano generale - commentano la sindaca Maria Lucarini e l’assessore Alessandro Storai - I tanti cittadini che abbiamo incontrato in queste settimane a Montecuccoli e in tutto il territorio chiedono misure preventive, ma come stiamo dicendo da tempo abbiamo bisogno di una strategia nazionale per le Aree Interne che intercetti i finanziamenti necessari e ci aiuti nelle fasi progettuali e di realizzazione".

Il Comune di Vernio nel 2024 ha messo a segno una serie di interventi di sicurezza per un investimento complessivo di 730mila euro finanziati con fondi del Bilancio dello Stato (Ex Pnrr): in via di Cavarzano, dove si è verificata la frana sottostrada, sono stati installati 100 metri di micropali, in via di Luciana 117 metri, in via di S. Ippolito 60 metri e, infine, in via delle Soda 102 metri.

Intanto il Comune di Vernio e quello di Barberino stanno lavorando in sinergia per trovare insieme soluzioni nell’area di confine, dove alla frana di Montecuccoli si aggiunge quella di Mangona che crea altre difficoltà ai residenti. Anche per la frana della strada di Mangona serviranno ancora alcuni giorni.