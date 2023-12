Frana, chiusa la strada per Sasseta. Danni alluvione: via ai nuovi lavori

Ancora criticità e lavori sulla Sr 325, a seguito della tanta acqua caduta dal 2 novembre e nei giorni successivi. Ieri mattina l’ennesima frana, stavolta nella parte alta della Vallata, che durante l’alluvione aveva avuto meno problemi rispetto alle altre zone. Un cumulo di terra, detriti rocciosi e piante si è riversato infatti sulla ex Statale nel tratto che congiunge San Quirico e Sasseta. La strada è rimasta chiusa per buona parte della mattinata e riaperta a senso unico alternato dopo l’intervento di rimozione e messa in sicurezza da parte delle squadre della Provincia.

Provincia che prosegue i lavori sulla strada di sua competenza, per i problemi causati dall’alluvione, avviando la sistemazione della scarpata a valle nel tratto che attraversa il Comune di Cantagallo. Il chilometro interessato è il 63+200 circa, dove si sono verificate delle "azioni erosive della scogliera presente in alveo del fiume Bisenzio a protezione della fondazione del muro di sostegno". "Dal momento che lo stato attuale del tratto stradale non consente la circolazione dei mezzi in sicurezza – dicono dalla Provincia - rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada e che, l’arrivo del periodo invernale, con l’intensificarsi di piogge e di conseguenza le ondate di piena del fiume Bisenzio, potrebbe aggravare repentinamente le condizioni della scogliera esistente che in alcuni tratti è stata erosa dal fiume, provocando nel tempo lo scalzamento della fondazione del muro a retta fino a compromettere la stabilità del tratto stradale della Sr 325, la Provincia di Prato ha reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori per il ripristino della scogliera a protezione del muro di sostegno di valle sul lato del fiume Bisenzio, in quanto rivestono carattere di somma urgenza, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità". Per tale ripristino la Provincia ha previsto: la creazione di una pista di servizio per l’accesso ai luoghi di lavoro in alveo nelle zone in dissesto per effetto dell’erosione; la realizzazione di una nuova Scogliera con blocchi o massi di pietra calcarea tipo extradura del peso da 1 a 3 tonnellate, informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all’abrasione, per l’esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell’acqua; la posa in opera calcestruzzo per intasatura e sistemazione della scogliera esistente in massi ciclopici; la realizzazione di scavo in alveo nel tratto oggetto dei lavori per profilatura e calibratura del fiume.

