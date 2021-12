Prato, 2 dicembre 2021 - La pioggia incessante che cade sulla Toscana crea problemi di dissesto idrogeologico a Prato, con una frana che ha isolato una ventina di persone. Accade in via Tofanaia in località Cerreto. Un movimento del terreno ha portato al distacco di un muro di recinzione nei pressi di un'abitazione. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti.

E hanno visto come il movimento di terra stesse proseguendo. Hanno quindi chiuso un tratto di strada. Ci sarà adesso da valutare il da farsi. Ma intanto sei nuclei familiari, una ventina di persone in tutto, che abitano a monte dell'interruzione sono rimasti isolati. Non ci sono feriti o persone coinvolte nella frana. E' intervenuta anche la polizia municipale.