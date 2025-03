Frana a Rasora, parte il cantiere sulla 325

Lunedì parte il cantiere per la sistemazione della 325 dove c’è stata la drana di Rasora. Siamo nel Comune di Castiglione dei Pepoli ma la 325 è utilizzata quotidianamente da studenti e lavoratori della Val Bisenzio. Ieri la Città Metropolitana di Bologna ha emesso un’ordinanza la quale informa che da lunedì inizieranno i lavori propedeutici alla ricostruzione dell’intera sezione stradale della SR 325, all’altezza del chilometro 41, colpita nell’ottobre 2024 da una frana che ha danneggiato sia la strada stessa che il muro di sostegno di valle.

L’apertura del cantiere comporterà l’istituzione di fasce orarie per il traffico, anche pedonale, e per i bus di linea. Nel periodo dal 24 marzo all’8 aprile il traffico sarà così regolato: dalle 8,40 alle 13,40 interruzione totale del traffico anche pedonale; dalle 13,40 alle 14,40 traffico consentito a tutti gli utenti della strada per mezzo di senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tre luci. I pedoni disporranno di corsia delimitata e dedicata. Poi, dalle 16,30 alle ore 16,50 interruzione totale al traffico, eccetto mezzi in servizio pubblico di linea e pedoni che disporranno di corsia delimitata e dedicata.

Dalle 16,50 alle ore 18 interruzione totale al traffico anche pedonale. Infine dalle 18 alle 8,40 traffico consentito a tutti gli utenti della strada per mezzo di senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tre luci. I pedoni disporranno di corsia delimitata e dedicata. Solo sabato 29 e domenica 30 marzo e sabato 5 e domenica 6 aprile il traffico è consentito 24 ore su 24 a tutti gli utenti della strada per mezzo di senso unico alternato regolato da semaforo. Inoltre, è istituito il divieto di sosta (0– 24) con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata per almeno 1 km di distanza da ambo gli accessi di cantiere.