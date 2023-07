Fra le sorprese il brindisi con il pubblico Ci sono ancora biglietti ancora disponibili

Nel giardino di Viaccia un intervallo come fossimo alla corte del Duca di Mantova, con brindisi del pubblico e il Minuetto - clarinetto di Giovanni Piquè e Roberto Bonvissuto. Libagione, soffocata dal tragico finale.

Durante la serata spazio anche a a rara trascrizione del pratese Cesare Ciardi flautista infatuato di Verdi, eseguita al flauto di Tommaso Giannoni: "Ah! La maledizione!". Dunque una serata da non perdere per gli appassionati di lirica, con

musica, voci, teatro scene luci e costumi e una dovizia di proiezioni che rende unico questo progetto.

Il giardino Elisabeta si trova in via di Valdingole. Ci sono ancora biglietti disponibili. Per info e prenotazioni 3492321388 334 7556467 [email protected]