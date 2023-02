Fra Chopin, Brahms e jazz Tutte le note del weekend

Tre appuntamenti con la musica questo fine settimana in città. Domani alle 17 si inaugura a Palazzo Martini "L’Ora del Concerto", la rassegna a cura della Scuola Verdi alla sua 34esima edizione. Nella sala Zipoli di Palazzo Martini di scena il pianista riminese Nicola Pantani riconosciuto dalla critica come uno dei giovani più talentuosi del nostro panorama musicale, vincitore del primo premio al prestigioso concorso internazionale Zanfi di Parma del 2019. Eseguirà due Notturni op.55, la Barcarola e la Polacca Fantasia op.61 di Chopin oltre alla maestosa Sonata n.3 di Brahms. L’ingresso è gratuito. Al Museo di Palazzo Pretorio domenica alle 10.30 torna la rassegna Colazione ad Arte: in programma un concerto del cantante e chitarrista Giorgio Rossini, in collaborazione con la Camerata e la Scuola Verdi. Il concerto prevede un repertorio che include famosi jazz standard, musica brasiliana e composizioni originali: un caleidoscopio sonoro tra vocalità, spazi improvvisati e brani strumentali. Costo dieci euro. Prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o a [email protected]

Oggi e lunedì doppio appuntamento con MetJazz, ma con un cambio di programma. Per motivi di salute di Peter Brötzmann il suo concerto di lunedì è stato annullato. Sul palco del Metastaio alle 21 in apertura di serata ci sarà secondo come da previsioni in apertura di serata il duo Tiziano Tononi (storica figura di riferimento del jazz italiano) e Emanuele Parrini (tra i più apprezzati solisti del suo strumento e da tempo membro dei Nexus di Tononi) con The many moods of interaction, un confronto singolare e rischioso tra batteria, percussioni, gong e violino o viola, un caleidoscopio di idee ricco di soluzione fantasiose, colori strumentali, giochi di interazioni, cambi di prospettiva e atmosfere cangianti. A seguire al posto di Brötzmann, sul palco saliranno Günter Sommer e Fabrizio Puglisi, uno dei pianisti più brillantidella scena contemporanea. Sommer è stato protagonista di una straordinaria stagione del jazz europeo, e tedesco in particolare che ha cambiato il corso della storia della musica nel segno dell’improvvisazione più radicale. Anche la conferenza di Stefano Zenni prevista stasera alle 21 alla Scuola Verdi ha allargato l’orizzonte d’indagine: il direttore artistico della rassegna ricostruirà la stagione più esaltante del jazz europeo, accesasi alla fine degli anni ’60, quando sono apparsi sulla scena straordinari talenti che hanno rivoluzionato l’approccio alla tecnica degli strumenti, al suono e all’improvvisazione.