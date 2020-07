Una luna da favola nel cielo della Toscana / FOTO

Tecnicamente non è una superluna, ma poco ci manca: l'astro d'argento stavolta è più che altro rossastro e gigante, uno spettacolo ritratto nel cielo di Toscana - per l'esattezza da Prato - da Piero Giacomelli, per la onlus Regalami un sorriso, che documenta in serie come si è arrivati in questi giorni alla bellissima luna di domenica sera. Una progressione di rara bellezza durata alcuni giorni