Capodanno cinese 2019, il Dragone sfila in città. In 1500 al corteo

Successo per la sfilata del Dragone che si è svolta a Prato tra le vie della Chinatown pratese e quelle del centro storico in occasione dei festeggiamenti per il capodanno cinese. Domenica mattina oltre 1500 persone hanno partecipato al corteo che, partito da via Pistoiese, si è concluso in piazza del Comune / VIDEO (foto Attalmi)

Ultimo aggiornamento il 17 febbraio 2019 alle 15:47