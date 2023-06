Forza Italia riparte, a Prato lancio della campagna di tesseramento 2023

Forza Italia riparte. Dopo la scomparsa dello storico leader Silvio Berlusconi, i forzisti lanciano un segnale di presenza sui territori. L’hanno fatto ieri in contemporanea in 100 comuni di tutta la Toscana, fra cui Prato. L’occasione è stata data dal lancio della campagna di tesseramento 2023, dove l’obiettivo in tutta la regione è quella di fare 5.000 tessere entro fine anno. Ieri i vertici pratesi di Forza Italia si sono ritrovati col banchino in corso Mazzoni, domani sarà la volta di piazza del Mercato Nuovo e il 30 giugno di Montemurlo in occasione dei mercati settimanali. "In una città vocata al lavoro e all’impresa – ha spiegato Francesco Cappelli, coordinatore comunale – è fondamentale che Forza Italia sia presente. Siamo partiti con lo sprint giusto e continueremo così perché c’è bisogno di Forza Italia e soprattutto di libertà". Presenti al banchino la deputata Erica Mazzetti, le coordinatrici regionale e provinciale di Azzurro Donna, Rita Pieri e Marianna Baldi, e la componente giovanile del partito. "È iniziato un percorso nuovo, coerente con la nostra storia e con i nostri valori – ha detto Mazzetti –. Tutti noi dobbiamo contribuire, perché la nostra comunità politica non solo deve esistere ma deve crescere puntando a percentuali in doppia cifra. Abbiamo una guida autorevole come Antonio Tajani. Ora puntiamo al radicamento. Quello di oggi è il primo passo". Inevitabile toccare il tema amministrative 2024 ed elezioni europee. "Siamo in attesa di un incontro con tutti i partiti della coalizione – ha aggiunto Mazzetti, che è anche coordinatrice provinciale di Forza Italia –. Prima si parleranno i coordinatori regionali, poi quelli provinciali. Siamo aperti al dialogo e proprio in questa ottica va vista la messa in ricordo di Berlusconi che sarà celebrata al Sacro Cuore il 7 luglio, a cui seguirà una cena con tutti gli amici del centrodestra per gettare le basi del confronto".

Sdb