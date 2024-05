Forza Italia, ecco i nomi : "Una lista competitiva"

"Abbiamo ricostruito Forza Italia a Prato e oggi siamo competitivi. L’obiettivo è tornare a rappresentare dentro le Istituzioni la città produttiva e concreta, con le giuste competenze. Questa lista è il frutto di un duro lavoro e darà risultati per amministrare seriamente dopo che per 10 lunghi anni la città è stata retta con slogan e rendering più che con opere concrete". Sono le parole di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che in questi anni ha lavorato per ricostruire il partito "con tanti vecchi e nuovi amici e alleati, dandogli anche una nuova sede, in piazza San Francesco".

A guidare la lista dei candidati al consiglio comunale è il quartetto composto da Rita Pieri, che porta in dote la sua lunga esperienza politica e la conoscenza della città, dal coordinatore comunale Francesco Cappelli, da Aldo Milone, l’unico – e l’ultimo – a rendere Prato più sicura, e da Davide Mazzoni del PLI. "Sono profondamente grata a tutti loro – prosegue Mazzetti -. Rita Pieri rappresenta il valore della coerenza che dev’essere premiata, Francesco Cappelli è la persona sulla quale ho puntato per il coordinamento, Aldo Milone l’ho voluto fin dall’inizio, mentre con PLI, da Liberale, c’è da sempre una convergenza sui valori della libertà e dell’impresa, dunque benvenuto Davide Mazzoni".

Mazzetti ha poi ringraziato chi ha scelto di correre con Forza Italia: "Ringrazio tutti i candidati – aggiunge Mazzetti – per averci creduto e per essersi messi a disposizione di un progetto di cambiamento, concreto e rassicurante". Ecco chi sono gli altri nomi che compongono la lista dei possibili consiglieri comunali di Forza Italia.

Seguono, in ordine alfabetico, Marianna Baldi, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Francesca Baldanzi, Martina Becucci, Alessandro Bueri, Emanuele Casieri, Andreina Casini, Giovanni Casprini, Antonio De Rosa, Luigi Galasso, Gabriele Giovannini, Roberto Giugni, Silvia Guarducci, Annalisa Vittoria Lapio, Elisabetta Marinari, Lorenzo Paoletti, Lorenzo Rindi, Giulia Rubino, Diletta Sestini, Kliton Shehu, Rita Tirabassi.