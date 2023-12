Forniture garantite e niente multe

Dopo tanto parlare, il mercato libero dell’energia sta per arrivare per migliaia di famiglie finora con contratti a maggior tutela. Dal 10 gennaio per il gas

e dal 1° aprile per l’energia elettrica bisognerà cercare un’offerta tra quelle presenti

sul mercato. Esistono dei siti dove poter confrontare le proposte con facilità e sicurezza:

il pericolo di restare senza fornitura di gas e luce è del tutto infondato. Da ricordare che per i soggetti vulnerabili il mercato tutelato continuerà anche nei prossimi mesi. Occhio: in questi mesi di transizione le truffe sono in agguato. Il suggerimento importante è di non fornire

mai dati personali o dell’utenza

a possibili venditori. È bene ricordare che se non si accede immediatamente alla scadenza

a un nuovo contratto non ci sono sanzioni o multe da pagare. Quindi chiunque lo affermi

per indurre a sottoscrivere un accordo non ha di certo buone intenzioni. Mai dare i codici identificativi delle bollette: Pod per l’energia elettrica e Pdr per

il gas. Sono i codici alfanumerici presenti sulle fatture che non cambiano nemmeno al passaggio del fornitore e identificano l’utenza. Questi sono dati importanti perché insieme al codice fiscale servono al passaggio da un fornitore all’altro, quindi non bisogna fornirli a sconosciuti.