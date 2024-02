Formazione gratuita per lavorare nel ‘digitale’

Aperte anche a Prato le iscrizioni alla prima selezione gratuita di "Giovani al Centro - Learning Training Metaverse". Il progetto formativo voluto dalle Acli di Prato è realizzato dall’Agenzia Formativa Aforisma ed è stato selezionato dal Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Il percorso offre una formazione professionale gratuita a giovani fra i 18 ed i 35 anni, che non studiano e non lavorano, e propone loro anche esperienze concrete di lavoro in uno dei settori più appetibili ed innovativi di oggi: il digitale. Giovani al Centro assicura orientamento, formazione e stage su competenze digitali, strategiche e professionalizzanti, per poi favorire un primo ingresso nel mondo del lavoro, attraverso varie tipologie contrattuali. La formazione si articola in 21 moduli. I primi due moduli, trasversali per tutti i partecipanti, formano le competenze digitali e strategiche. I restanti diciannove moduli a scelta formano le competenze professionalizzanti in 6 aree: Progettazione multimediale, Artigianato digitale, Cybersecurity, Facilitatore digitale, Turismo e cultura, Cinema e spettacolo.

La scadenza delle iscrizioni è il 29 febbraio. Per info [email protected]; 050-2201288.