Due nuovi fontanelli a Prato: ecco dove

Prato, 26 settembre 2023 – Questa mattina la giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò, ha approvato la convenzione per la realizzazione di due nuovi fontanelli di alta qualità.

I fontanelli saranno realizzati in via Brasimone a Galciana e in via XXX Novembre a La Querce, in aree a verde di proprietà del Comune di Prato.

Il primo, a carico di Publiacqua, sarà consegnato tra ottobre e novembre mentre il secondo, a carico del Comune di Prato, tra gennaio e febbraio del nuovo anno. Per la realizzazione di ciascuno il costo sarà di circa 63mila euro.