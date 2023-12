Fondo per gli affitti. Sul sito la graduatoria

È stata pubblicata dal Comune di Vaiano la graduatoria definitiva per l’erogazione dei contributi affitti a sostegno delle famiglie in difficoltà. "Si tratta di risorse proprie del Comune - sottolinea l’assessore alle politiche sociali Giulio Bellini - che vanno a supplire l’assenza di contributi da parte del governo. Per garantire un sostegno a tutte le situazioni di fragilità abbiamo messo a disposizione 30mila euro". Sul sito del Comune è pubblicata le graduatoria degli aventi diritto al contributo per le fasce A e B e l’elenco degli esclusi. Il bando era riservato ai cittadini residenti a Vaiano.