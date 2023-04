Fondi Pnrr e violazioni: siglato un protocollo tra Comune e Finanza

Un protocollo d’intesa fra Comune di Poggio a Caiano e Guardia di Finanza per prevenire e contrastare eventuali violazioni connesse all’utilizzo dei fondi Pnrr. E’ stato siglato ieri fra il sindaco Puggelli e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Enrico Blandini. "Poggio – ha detto Puggelli – sta già utilizzando i fondi Pnrr, vedi con l’intervento in via Foscolo per oltre 1 milione e 200.000 euro e li utilizzerà in futuro, ad esempio con la casa di comunità ed è necessario vigilare: le stesse associazioni di categoria ci chiedono di difenderle da chi non rispetta le regole". Poggio sigla questo protocollo dopo Prato, Montemurlo e la Provincia. Blandini ha illustrato le modalità operative delle fiamme gialle in ambito preventivo e repressivo e la maggior parte dell’attività si svolge attraverso l’utilizzo delle banche dati italiane: "Con questo protocollo aumenta la capacità selettiva per individuare gli elementi di criticità in una azienda che ha vinto un appalto: si va da imprese neocostituite a dotazioni patrimoniali non adeguate e la nostra azione è anche su delega dell’autorità giudiziaria. Ricordiamo che la stessa UE pretende controlli poiché gli obiettivi devono essere rispettati entro il 2026". Il segretario generale Andrea Meo ha illustrato come lavorano gli uffici per monitorare tutte le operazioni che possono apparire sospette.

M.S.Q.