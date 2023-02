Fondi per il "Turismo Slow nella Toscana de’ Medici"

Finanziamenti ministeriali in arrivo per "Turismo Slow nella Toscana de’ Medici". E’ un progetto importante che aggrega più Comuni: capofila è Vaglia, poi ci sono Poggio a Caiano, Carmignano, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero e Fiesole e l’obiettivo è valorizzare i territori in cui sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco.

Una volta finanziato, il progetto entrerà nella fase operativa con l’individuazione e la manutenzione di percorsi vocati al turismo slow e alla smart mobility, alla realizzazione di aree di sosta e orientamento al territorio, l’apposizione di segnaletica in ambito urbano ed extraurbano, l’installazione di rastrelliere e stazioni di ricarica bike, la creazione di campagne digitali di comunicazione. "Questo progetto promuove un’idea di turismo più lenta – dice il sindaco di Poggio Francesco Puggelli - più sostenibile a cui crediamo da tempo. Dopo la Via Medicea che lega la villa di Poggio a quelle di Cerreto Guidi, Artimino, Montelupo e Quarrata, dopo gli interventi per aumentare i percorsi ciclopedonali, con Toscana Slow Poggio si inserisce in un ulteriore itinerario di incredibile valore e appeal turistico".

"Ricevere questo finanziamento significherebbe essere riusciti a veicolare nel giusto modo l’importanza del territorio – precisa il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti – e far nascere un percorso unico nel suo genere". "Turismo Slow" avrà uno stanziamento di 484.421 euro per ridare slancio alla crisi subita dai flussi turistici in epoca pandemica e permettere di sviluppare strategie di marketing condivise tra territori per proporre un’offerta in linea con le esigenze dei visitatori, ma allo stesso tempo sostenibile.