Fondi destinati alla provincia. Servono fatti

Mezzo miliardo di danni. Una cifra che fa già impressione e che quasi certamente è approssimata per difetto, forse di molto. La prima, sommaria, stima dei danni in provincia obbliga a ribadire un concetto fondamentale: non si può e non si deve perdere tempo. I fondi per le emergenze e la ricostruzione sono urgentissimi. Il governo, se davvero vuole aiutare Prato, può e deve muoversi rapidamente. Ad esempio ascoltando la richiesta di Confindustria di sospendere le scadenze fiscali già previste dal 16 novembre, poi non mancando la promessa del vice premier Tajani sull’erogazione a fine mese dei fondi per le aziende che commerciano con l’estero. Infine accelerando le procedure per i ristori alle famiglie. E’ l’ora dei fatti.