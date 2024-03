Fondazione Politeama. La svolta per il teatro che guarda al futuro. Obiettivo: nuove risorse

"Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno il futuro". Si apre con una citazione di John Fitzgerald Kennedy la relazione della presidente Beatrice Magnolfi con cui è stata presentata mercoledì pomeriggio al Ridotto l’operazione più attesa per il Politeama: la trasformazione da società per azioni a Fondazione di partecipazione pubblica e privata. Un teatro che guarda al futuro e che ieri, proprio nell’anniversario della scomparsa della compianta Elvira Trentini (anima del Politeama insieme a Roberta Betti), ha posto un altro tassello fondamentale per dotarsi di una veste giuridica funzionale e idonea per la sua missione culturale e sociale. Si è costituita formalmente la Fondazione Politeama, alla presenza della notaia Laura Biagioli e di fronte a una platea composta dal socio pubblico (Comune di Prato) e da altri soci fondatori (fra i presenti, Confindustria Toscana Nord e la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato): tutti sono entrati nella nuova compagine. Un percorso innovativo, che non ha altri precedenti in Italia, iniziato con un voto del consiglio comunale quasi prima della pandemia e che non finisce con la delibera approvata dall’assemblea dei soci: perché la neonata Fondazione possa camminare con le proprie gambe occorrerà il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione, atteso prima dell’estate. L’assemblea ha nominato gli organi sociali della Fondazione formati dal consiglio di amministrazione e dall’organo di controllo. Del primo fanno parte Lamberto Muggiani Piccioli e Francesco Moscardi, già presenti nel cda della Politeama Pratese spa, con i nuovi ingressi dell’avvocata Valentina Barbara Iovino (nominata dal Comune) e dell’imprenditrice Claudia Daneri, titolare dell’azienda di design e arredamento Opera Prima. Nell’organo di controllo entrano il commercialista Massimiliano Arrigoni, insieme ad Alessandro Giusti, decano dei revisori contabili e a Filippo Ravone, presidente dell’Ordine dei commercialisti e tutti e due già presenti nel cda della Politeama spa. "Mi ha subito convinto l’idea che il Politeama possa diventare un organismo dichiaratamente no profit in cui convergono tutte le forze cittadine perché il legame con la città è nel Dna di questo teatro la cui partenza si deve 30 anni fa a Roberta Betti ed Elvira Trentini", ha detto Magnolfi.

Il nuovo modello giuridico consentirà al teatro di aprirsi a nuove forme di contribuzione pubblica e privata nonché all’ingresso di nuovi soci che, insieme ai soci fondatori, potranno contribuire a garantire la solidità della struttura. "Il Politeama che si costituisce in Fondazione è una svolta di cui beneficerà la città", ha detto l’assessore alla cultura Simone Mangani. I lavori dell’assemblea sono stati scanditi da applausi e ringraziamenti a tutti i professionisti coinvolti (Laura Biagioli, Iacopo Di Passio, Foresto Guarducci, Paolo Spinelli, Alberto Passi, Vinicio Vannucchi), ai sindaci revisori uscenti (Gabriella Massagni, Alessandro Giusti e Filippo Ravone, questi ultimi due riconfermati nell’organo di controllo della Fondazione), agli uffici comunali e a quelli del teatro che hanno reso possibile questo traguardo. Finché la Fondazione non avrà il riconoscimento di persona giuridica da parte della Regione, la Politeama Pratese spa resterà in piedi per la gestione operativa del teatro.

Nella foto: al centro la presidente Beatrice Magnolfi e alcuni rappresentanti degli organi sociali della Fondazione Politeama e della Politeama spa.