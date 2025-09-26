La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
Prato
CronacaFondazione Pitigliani. Ecco l’Ottobre Rosa per la lotta contro i tumori
26 set 2025
MARTINA MAROTTA
Cronaca
Fondazione Pitigliani. Ecco l’Ottobre Rosa per la lotta contro i tumori

Alle porte un mese di eventi che intrecciano sport, cultura e informazione . La presidente Pitigliani Sini: "Prevenzione, ricerca e sostegno alle persone".

La presentazione dell’Ottobre Rosa di Prato promosso dalla Fondazione Pitigliani

Presentata nella mattinata di ieri nella sala del Gonfalone della Provincia l’iniziativa Ottobre Rosa di Prato promossa dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori - ETS. Un mese di eventi che intrecciano sport, cultura, informazione e momenti conviviali per sensibilizzare, in particolare giovani ed adolescenti, al tema della prevenzione, diffondere la cultura della salute e sostenere la ricerca oncologica. Tre le iniziative principali. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre alle ore 12 con il picnic nel Chiostro di San Domenico. Il pranzo sarà arricchito da un talk a cura di Confartigiantato Movimento Donna e Confartigianato Giovani Imprenditori. Secondo appuntamento all’insegna dello sport sarà il 26 ottobre a partire dalle ore 9 presso il playground del Serraglio "Yoghi Giuntoni" con un torneo di pallavolo organizzato dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva. A fare da contorno dei visori di realtà aumentata attraverso i quali osservare immagini dedicate alla prevenzione primaria.

Ultimo appuntamento il 27 ottobre alle 21 presso il Cinema Eden con la proiezione del cortometraggio "Due di noi" che racconta l storia di due donne che convivono con un tumore al seno metastatico. A seguire un talk curato da White Radio con la partecipazione di Cna Sociale, Cna Pensionati, medici oncologi e pazienti. Oltre ai tre eventi principali, per tutto il mese di ottobre, il centro storico si trasformerà in un percorso simbolico: vari saranno gli eventi organizzati dai commercianti in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato. Parte dei ricavati verranno destinati alla fondazione Pitigliani per la ricerca e la prevenzione.

"Oggi più che mai – sottolinea la presidente della Fondazione Sandro Pitigliani, Giovannella Pitigliani Sini – il nostro impegno è quello di affiancare all’Oncologia Medica dell’Ospedale Santo Stefano un lavoro culturale, sociale e di eventi che tenga insieme prevenzione, ricerca e sostegno alle persone". Anche la responsabile progetti del Cgfs Cristina Agostinelli spiega: "È un evento che affianca lo sport a una causa importante come la lotta contro il tumore al seno. Il nostro obiettivo è educare attraverso lo sport e questa iniziativa ci permette di insegnare non solo a giocare ma anche a prendersi cura della propria salute". Importante anche l’intervento di Lamberto Scali, presidente di Scegliamo Prato: "Oltre alla dimensione della sofferenza su cui intervengono i medici, il sapere esperienziale di chi vive la malattia può essere d’aiuo a strutturare i servizi e fare prevenzione. Una collaborazione che promuove il concetto di salute e prevenzione coinvolgendo anche i giovani".

