Fondazione Pitigliani. Ecco l’Ottobre Rosa per la lotta contro i tumori

Presentata nella mattinata di ieri nella sala del Gonfalone della Provincia l’iniziativa Ottobre Rosa di Prato promossa dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori - ETS. Un mese di eventi che intrecciano sport, cultura, informazione e momenti conviviali per sensibilizzare, in particolare giovani ed adolescenti, al tema della prevenzione, diffondere la cultura della salute e sostenere la ricerca oncologica. Tre le iniziative principali. Il primo appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre alle ore 12 con il picnic nel Chiostro di San Domenico. Il pranzo sarà arricchito da un talk a cura di Confartigiantato Movimento Donna e Confartigianato Giovani Imprenditori. Secondo appuntamento all’insegna dello sport sarà il 26 ottobre a partire dalle ore 9 presso il playground del Serraglio "Yoghi Giuntoni" con un torneo di pallavolo organizzato dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva. A fare da contorno dei visori di realtà aumentata attraverso i quali osservare immagini dedicate alla prevenzione primaria.

Ultimo appuntamento il 27 ottobre alle 21 presso il Cinema Eden con la proiezione del cortometraggio "Due di noi" che racconta l storia di due donne che convivono con un tumore al seno metastatico. A seguire un talk curato da White Radio con la partecipazione di Cna Sociale, Cna Pensionati, medici oncologi e pazienti. Oltre ai tre eventi principali, per tutto il mese di ottobre, il centro storico si trasformerà in un percorso simbolico: vari saranno gli eventi organizzati dai commercianti in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato. Parte dei ricavati verranno destinati alla fondazione Pitigliani per la ricerca e la prevenzione.

"Oggi più che mai – sottolinea la presidente della Fondazione Sandro Pitigliani, Giovannella Pitigliani Sini – il nostro impegno è quello di affiancare all’Oncologia Medica dell’Ospedale Santo Stefano un lavoro culturale, sociale e di eventi che tenga insieme prevenzione, ricerca e sostegno alle persone". Anche la responsabile progetti del Cgfs Cristina Agostinelli spiega: "È un evento che affianca lo sport a una causa importante come la lotta contro il tumore al seno. Il nostro obiettivo è educare attraverso lo sport e questa iniziativa ci permette di insegnare non solo a giocare ma anche a prendersi cura della propria salute". Importante anche l’intervento di Lamberto Scali, presidente di Scegliamo Prato: "Oltre alla dimensione della sofferenza su cui intervengono i medici, il sapere esperienziale di chi vive la malattia può essere d’aiuo a strutturare i servizi e fare prevenzione. Una collaborazione che promuove il concetto di salute e prevenzione coinvolgendo anche i giovani".

