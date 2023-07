Fondazione Cassa di Risparmio Sette nuovi soci e tre conferme

Sono sette i nuovi soci elettri, tre quelli confermati, mentre il socio Alberto Batisti, il direttore artistico della Camerata strumentale Città di Prato, è entrato a far parte del Consiglio di indirizzo con consenso pressoché unanime. Si è conclusa così la seduta dell’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, che si è svolta nel primo pomeriggio di ieri nell’auditorium della Camera di Commercio.

Così, mentre sono stati confermati per il loro secondo mandato i soci Luigi Banci, Beatrice Castagnoli e Daniele Piacenti, l’assemblea ha accolto come nuovi associati Silvia Barbara Andreini, Gianmarco Barluzzi, Fabrizio Bellini, Marzia De Marzi, Giovanni Gramigni, Rita Iacopino ed Emanuele Lepri.

La seduta vedeva all’ordine del giorno anche la presentazione dei risultati del bilancio 2022, oltre all’elezione dei sette nuovi soci e la nomina di un consigliere di indirizzo.

È stata la presidente Diana Toccafondi a presentare il bilancio 2022. I contributi erogati ammontano a 1 milione e 114 mila euro (445 mila euro per educazione, istruzione e formazione; 328 mila euro per arte, attività e beni culturali; 341 mila euro per volontariato, filantropia e beneficenza). Anche le delibere di contributo per il 2023 ammontano a circa 1 milione di euro: oltre 430 mila euro per educazione, formazione e istruzione; 278 mila per arte, attività e beni culturali, 243 mila per volontariato, filantropia e beneficenza.

Ecco le schede dei nuovi soci. Silvia Barbara Andreini è un’imprenditrice sociale e dal 2022 è presidente della Fondazione Crida-Centro per la riabilitazione e le diverse abilità. Gianmarco Barluzzi, classe 1992, laureato in Economia aziendale ha avviato la sua prima startup da Londra e nel 2019 fonda Taak srls, specializzata in sviluppo web e digital marketing; è presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro. Fabrizio Bellini, laureato in medicina, si è specializzato in neurologia. Dall’84 ha svolto attività come medico di medicina generale ed è operativo nell’albo dei CTU tribunale di Prato. Ha al suo attivo numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali. Svolge l’attività di volontario presso l’ambulatorio della Caritas per i cittadini extracomunitari.

Giovanni Gramigni, ingegnere informatico, addetto alle strategie aziendali del gruppo Bisentino e si impegna nelle sue imprese e ai tavoli istituzionali di Confindustria Toscana Nord. Marzia De Marzi, è stata Presidente dell’Ordine degli Architetti e del Palazzo delle Professioni; dal 2021 è presidente dell’Edilizia Pubblica Pratese. Rita Iacopino, storica dell’arte, dal 2015 è conservatrice della collezione comunale e responsabile della Unità operativa Risorse Culturali e Museo Civico del Comune di Prato. Infine, Emanuele Lepri ha lavorato a lungo in Canada, di Prato rispetta e apprezza la sua capacità di interpretare il multiculturalismo in modo pragmatico e propositivo. È segretario generale della Fondazione per le Arti contemporanee in Toscana.