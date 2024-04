Fognatura perde da oltre due anni: "Basta così, ora chiediamo i danni"

Ventisei mesi con le acque nere che fuoriescono dal muro di recinzione di una abitazione a causa della rottura di una tubazione che proviene dal reticolo fognario di piazza Niccolini a Carmignano. Marco Panerai, 86 anni e una moglie inferma al 100%, dal febbraio 2022 combatte con la burocrazia degli enti per riportare una situazione di salubrità nella sua casa di via Pontormo 30. In questi due anni si è rivolto al Comune, a Publiacqua e all’ufficio di igiene dell’Asl di Prato: quest’ultimo ha certificato lo stato di non igienicità dell’ambiente.

"Non me la sento – dice – di affrontare un’altra estate in queste condizioni perché l’acqua ristagna e c’è una situazione igienica non sostenibile, per non parlare delle zanzare le cui larve si vedono benissimo nell’acqua. Da due anni viviamo chiusi in casa anche per il cattivo odore e l’umidità di risalita ha danneggiato i muri della camera che si affaccia sul resede dove c’è il ristagno. E’ un rimpallo continuo fra Comune e Publiacqua e sono stanco. Farò a questo punto una denuncia chiedendo i danni al Comune". Marco Panerai è assistito dall’avvocato Tommaso Cocci di Prato. Il Comune di Carmignano alla Asl ha trasmesso una relazione dettagliata sulla problematica e le competenze e già nel luglio 2023 sembravano esserci spiragli per una rapida soluzione. "L’amministrazione – si legge nella lettera del Comune del 24 luglio alla Asl – si sta confrontando con i vertici di Publiacqua per chiarire definitivamente le competenze e richiedere un intervento che possa essere risolutivo per gli sversamenti segnalati. Un’ipotesi già analizzata consisterebbe nella modifica del tracciato della fognatura intercettandola a monte dell’abitato, nel parcheggio di Santa Caterina, per deviarla verso fognatura pubblica. Tale opera sarebbe auspicabile nell’ambito del più ampio intervento che a brevissimo tempo interesserà il reticolo fognario del capoluogo.

Una volta eseguito l’intervento di modifica del tracciato fognario, come auspichiamo, in accordo con Publiacqua, sarà possibile effettuare nuovi rilievi sul resede dell’abitazione del signor Panerai per valutare ulteriori opere, fermo restando la responsabilità privata per gli allacci alla fognatura provenienti dalle varie unità abitative". Questa valutazione delle opere ancora non è avvenuta. Publiacqua ha promesso di verificare di nuovo la situazione.

M. Serena Quercioli