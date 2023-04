Foglio di via per l’aggressore della psichiatra

Aveva avuto il foglio di via anche dalla Questura di Prato, Gianluca Paul Seung, 35 anni, ritenuto responsabile dell’aggressione della dottoressa di Pisa Barbara Capovani, e fermato dalla squadra mobile sabato notte. L’uomo, residente a Torre del Lago (Lucca), era conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi comportamenti borderline e per le lettere farneticanti, recapitate a vari enti della Versilia, in cui denunciava presunti complotti. L’uomo aveva accumulato diversi fogli di via, oltre che da Prato, anche da Lucca e Pisa. Poco tempo fa, era stato arrestato per un’aggressione in tribunale a Lucca. Intanto ieri sera i medici hanno cominciato l’accertamento morte per la dottoressa. Come voleva la stessa vittima, saranno donati gli organi.