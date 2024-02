Focus su salute e bellezza. Consigli per "riscoprirsi"

Salute e bellezza vanno a braccetto. I soci del Lions centro (presidente Giovanni Tofani) e le socie del Soroptimist (presidente Beatrice Grassi) hanno organizzato una serata conviviale al Tennis club Prato sul tema "Bellezza e benessere. Riscoprire la propria unicità. Ritrovare il prezioso equilibrio dopo una patologia". La relatrice Giada Baldini, fondatrice di Accademia Armoestetica, ha sviluppato un proprio metodo (oggetto anche di corsi di formazione) rivolto alle donne che focalizza l’attenzione su un modo diverso di guardarsi allo specchio, per imparare a vedersi belle, ma, soprattutto, a sentirsi bene.

"Acquisire la consapevolezza della propria fisicità – ha spiegato Baldini – ascoltare i propri bisogni, valorizzare il nostro aspetto. Una bellezza accessibile a tutte, anche nell’ambito di un percorso oncologico". Baldini lavora con medici e psicologi, enti ed associazioni a fianco delle donne in un cammino di riabilitazione oncologica. Per riprendere in mano la bellezza e lo stare bene. L’esperienza di Baldini è stata messa a disposizione anche dell’associazione di volontariato "Voglia di vivere" di Pistoia fondata da donne malate di tumore.

La presidente dell’associazione Deanna Capecchi è intervenuta raccontando l’impegno messo in campo per accompagnare e sostenere le donne ammalate, per aiutarle in maniera concreta a ritrovare il loro equilibrio psicofisico. Il ricavato della cena e di una lotteria che si è svolta durante la serata, è stato devoluto all’associazione "Voglia di vivere".